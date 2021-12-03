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Büyükşehir Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Aydın’ı tanıtıyor

2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 15. Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi kapılarını açtı. Dünyanın pek çok ülkesinden binlerce firmanın katıldığı ve on binlerce ziyaretçinin katıldığı fuarda yerini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi; kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor.

AYDIN 03.12.2021, 09:34
Büyükşehir Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Aydın’ı tanıtıyor

2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 15. Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi kapılarını açtı. Dünyanın pek çok ülkesinden binlerce firmanın katıldığı ve on binlerce ziyaretçinin katıldığı fuarda yerini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi; kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor.

Türkiye’nin en önemli kruvaziyer limanlarından birine sahip olan Kuşadası, antik kenti Apollon Tapınağı ve eşsiz kıyıları ile bilinen Didim, Dünya Kültür Mirası olan Aphrodisias ile birlikte Priene, Magnesia, Tralleis ve Nysa gibi antik kentleri olan Efeler Diyarı Aydın, Büyükşehir Belediyesi temsiliyeti ile binlerce ziyaretçiye anlatılıyor.

Hedef turizmi tüm yıla yaymak

A holü D106 nolu standında konuklarını ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün önde gelen profesyonelleri ve fuarın katılımcıları ile aynı platformda bir araya geliyor. Sürdürülebilir turizm hedefiyle turizmi tüm yıla yaymak için kentin tarihi zenginlikleri ön plana çıkartıyor. Büyükşehir Belediyesi standında turizmciler ile görüşmelerin yapılacağı alanlar, ikramların ve tanıtım materyallerinin yer aldığı masalar, Latmos’un 3D sanal gerçeklik gözlüğü online olarak gezildiği simülasyon ile canlı müzik ve zeybek gösterileri yer alıyor.

Aydın’ın lezzetleri beğeni topladı

Tüm bunlarla birlikte, kentin doğal lezzetleri de katılımcıların beğenisine sunuldu. Alternatif turizm seçeneklerini geliştirmek adına gastronomi turizmi içinde tanıtımlar yapılırken; katılımcılara zeytin, incir, kestane, zeytinyağı ve kabak tatlısı ikramları yapılıyor.

Başkan Çerçioğlu: Aydın’ı en etkili şekilde tanıyoruz

Aydın’ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini fuar aracılığıyla binlerce katılımcıya tanıttıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çok güzel bir stant oluşturduk ve Aydın’ı en etkili şekilde temsil ediyoruz. Bir yanda yöresel lezzetlerimiz bir yanda kültürel ve tarihi zenginliklerimiz var. Katılımcıların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu görüldü. Bu da bizleri sevindiriyor. Herkesi mevsim ayırt etmeksizin ‘Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzüne bekliyoruz." dedi.

“Örnek alınacak bir stant”

Fuara Düzce Belediyesi’nden katılan Nurullah Yıldız “Aydın Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir organizasyon yapmış, bütün değerlerini bir stantta toplamış. Özellikle tarihi ve kültürel faaliyetlerini burada duyurmaya çalışması, yöresel yiyeceklerin tanıtılması ilgimizi çekti. Örnek alınacak bir stant, gerçekten emek veren verenleri ve belediye başkanını tebrik ediyorum” dedi.

“Büyükşehir Belediye Başkanını çok beğeniyorum”

Fuar ziyaretçi olarak katılan Seher Kınalı, “Stant çok güzel, tüm ürünlerinizi görüyorum zaten Aydın’ın dağların yağ ovalarından bal akar. Büyükşehir Belediye Başkanını çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum. Turizm yönelik çalışmalarını da çok beğeniyorum. Başarılar diliyorum.” dedi.

“Arapapıştı Kanyonunu bilmiyordum”

Fuara Ayvalık’tan gelerek katılan ailecek Gürkan ailesi ise “Arapapıştı Kanyonu’nu bilmiyordum, buradaki bilgilendirmeler doğrultusunda gördüm ve şimdi gitmeyi isterim gayet güzel görünüyor. Gezip görmeden buradan izleyerek ve buradaki arkadaşlarda çok yardımcı oluyorlar. Antik kent olduğunu biliyordum ama bu kadar anıtlar ve mezarlar olduğunu bilmiyordum açıkçası gezip görmemiştim. Şimdi gitmeyi isterim.” derken baba Ahmet Gürkan ise “Stant güzel, Ege’yi yansıtan efeler olması daha bir hoş hava vermiş. Dolaştığımız standlar arasında Egeli olarak gurur duyduk” şeklinde konuştu.

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