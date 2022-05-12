Büyükşehir Aydın’da 978 milyonluk alt yapı yatırımı gerçekleştirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ekipleri 2014 yılından bu yana 978 milyonluk yatırımla kentin alt yapı ağlarını yenileyip güçlendirdi.

Aydın’ın altyapısını daha modern hale getirmek için 2014 yılında bu yana planlı bir şekilde, çalışmalar gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun vizyonu doğrultusunda kente altın çağını yaşatıyor.

“Büyükşehir altyapıda 978 Milyon TL yatırım gerçekleştirdi”

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları doğrultusunda yenilenmiş ve güçlendirilmiş altyapı ağları oluşturan ABB, şu ana kadar toplam 978 Milyon TL yatırım gerçekleştirdi. ASKİ ekipleri eş zamanlı olarak birçok noktada; içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları oluştururken, bir tarım kenti olan Aydın’da tarımsal sulama faaliyetleri için de önemli yatırımlara imza atıyor.

Başkan Çerçioğlu’nun yatırım odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde çalışan Büyükşehir ekipleri, 2014 yılından bu yana 2 bin 395 km içme suyu hattı, 202 km yağmursuyu hattı ve 1017 km kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 3 bin 614 km altyapı çalışmasını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi altyapı hat çalışmaları ile birlikte vatandaşların sağlıklı içme suyuna ulaşması için 508 adet içme suyu sondaj kuyusu açtı, 66 adet içme suyu paket arıtma tesisi devreye aldı ve 4 adet atık su arıtma tesisini yaparak Aydın’a kazandırdı.

2021 yılında pandemi koşullarına rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam eden ASKİ, içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmasında 288,8 kmlik altyapı ağını tamamladı. Bunlarla birlikte araç parkını da güçlendiren ASKİ, 39 adet beko loder kazıcı yükleyici ile 1 adet çekici tır, 3 adet atık su arıtma çamuru taşıma treyleri ve 1 adet kombine kanal açma ve temizleme aracını satın alarak halkın hizmetine sundu.

Tarımsal Sulama ağı genişletildi

Küresel ısınma ile birlikte düzensiz yağışlar ve su kaynaklarında yaşanan azalmayı dikkate alan ASKİ, tarımsal sulama alanında da büyük çalışmalar gerçekleştirdi. ASKİ bu çerçevede sadece 2021 yılı içerisinde 1,3 milyon dekar alan sulamadan faydalandığı, 47 adet tarımsal sulama göleti ile 104 adet hayvan içme suyu göletinin (HİS) bakımlarını yaptı. HİS göletlerinden 70 bin 850 adet büyükbaş, 96 bin 120 adet küçükbaş hayvan faydalanıyor ve hayvancılık yapan toplam 6 bin 566 aile bu hizmetlerden faydalanıyor.

Çalışmaları bu yıl da hız kesmeden devam ediyor

Bu yılı da yatırım planlarıyla doludizgin geçiren ASKİ, şu hizmetler için çalışmalarını sürdürüyor. Söke Güllübahçe 2 . kademe kanalizasyon hattı yapımı bu hafta ihalesi yapılıyor. Buharkent içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebeke hattı yapımı ve atık su arıtma tesisi yapımı bu hafta EKAP’a girilerek ihale günü alınacak. Köşk atıksu arıtma tesisi yapımı, Germencik atıksu arıtma tesisi yapımı, Horsunlu-Yamalak-Kurtuluş ortak atıksu arıtma tesisi yapımı, Akbük-Didim kollektör ve terfi merkezleri kanalizasyon hatları yapımı ihale için keşif hazırlanıyor. Söke Yenidoğan - Savuca - Sazlı - Hisar kanalizasyon yapımı ihalesi içinde keşif hazırlandığı belirtildi.