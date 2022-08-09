Buharkent’te incir tatlıları yarıştı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde ’16. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali’ çerçevesinde düzenlenen ‘İncir Tatlısı Yarışması’ renkli anlara sahne oldu. Yaklaşık 5 yıl önce ürettiği Kozalak Reçeli ile adından söz ettiren Nilgün Özkurt isimli girişimci kadın bu kez de ‘Atomtart’ ismini verdiği incir tatlısı ile dikkatleri üzerine çekti.

Kurusu, yaşı, reçeli, cipsi, çekirdeğinin yağı derken dondurmalısının ardından Buharkentli kadınlar bu kez de incirden tatlı yaparak yarıştılar. Taze incirin başkenti olarak bilinen Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 16’ncısı düzenlenen taze incir festivalinde kadınlar tarafından hazırlanan incir tatlıları damga vurdu. Taze incirin ana malzeme olarak kullanıldığı birbirinden ilginç tatlılar jürinin beğenisine sunuldu. Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz’ün jüri başkanlığını, Belediye Başkanı Mehmet Erol, İlçe Emniyet Amiri Vekili Fatih Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Solak, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Baştürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, Buharkent Belediye Yazı İşleri Müdürü Nesrin Eser’in de jüri üyeliklerini yaptığı yarışmada birbirinden ilginç 13 incir tatlısı yarıştı. Tek tek tattıkları incir tatlılarını puanlamada oldukça zorlandıkları görülen jüri üyeleri, hayatlarında ilk kez bu kadar tatlıyı kısa sürede tatmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yaklaşık bir saat süren heyecanlı bekleyişin ardından sonuçlar açıklandığında yarışmaya ‘Atomtart’ ismini verdiği incir tatlısıyla Nazilli’den katılan Nilgün Özkurt, en yüksek puanı alarak birinci seçildi. Özkurt, hiçbir tarife bağlı kalmadan tamamen kendi tarifi olan Atomtart’ın, özellikle incir gibi önemli bir meyvenin farkındalık oluşturması için gayret gösterdiğini, bu tatlının, kafe, pastahane ve tatlıcılarda da yer almasının en büyük dileği olduğunu ifade etti.

“Hepsi de birbirinden kıymetli tatlılar”

İncirin sadece taze olarak değil farklı şekillerde de tüketilmesinin incirin değerine daha da değer katacağını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Tüm yarışmacılarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan tatlıların hepsi on numara diyebilirim. Hepsi de birbirinden kıymetli tatlılar olmuş" dedi.

“İncirin başkentindeyiz”

Taze incirden daha lezzetli bir tatlı elde edilip edilemeyeceğini değerlendirdiklerini ifade eden Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, “İncirin kendisi zaten çok lezzetli. Hem rekolte bakımından hem hasat dönemi bakımından hem de lezzet ve kalite bakımından hakikaten de ’incirin başkentindeyiz’ diye çok rahatlıkla dile getirebiliyoruz. Güzel ve heyecanlı bir festivalin içerisinde böyle bir yarışmanın olması çok güzel. İnşallah Allah’ın bize bahşettiği kıymetli meyveyi, güzel tatlılarla da taçlandırırız diye düşünüyorum. Tüm tatlılar adeta bir görsel şölen olmuş. İlçemizin de tanıtımı için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yarışmada ilk üç dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından taze incirlerin özenle çeşitli malzemelerle birleştirildiği birbirinden leziz tatlılar, yarışmayı izleyenlere de ikram edildi.