Bu kabak farklı bir tat veriyor

Aydın’da yıllardır kendine özgü bilimsel çalışmaları ile doğal ve endemik bitkilerden çeşitli ürünler üreten Karya Farma şimdi de çok özel yöntemlerle yetiştirdiği kabaklardan cips, kabak unu ve kabak makarnası üretti. Vücudu toksinlerden arındırma özelliği olan ve özel yöntemlerle yetiştirilen kabaklardan yapılan 3 yeni ürünün sağlık için tüketilmeye başlandığı belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) içerisinde yer alan Teknokent’te faaliyetlerini sürdüren HBX AR-GE ‘Türk Dünyası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırmaları’ çalışmaları ile kabağa farklı bir tat kazandırdı. Bıldırcın gübresi ve HBX-2371 antimikrobiyal ajan ile özel olarak damlama yöntemi ile yetiştirdikleri kabaklardan oluşturdukları 3 yeni ürünü tüketime sunduklarını belirten Karya Farma HBX AR-GE Koordinatörü Hakan Başlık, "Başta sağlık olmak üzere organik tarım, hayvancılık ve çevre alanında yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalara her geçen gün yeni bir halka eklemenin heyecanı içindeyiz” diyerek tadı deyimlere konu olan kabağa yeni tat kazandırdıklarını söyledi.

HBX BAP Bilimsel Araştırmalar Projeleri ve HBX-2371 ürününe birçok sahada 15 patent aldıklarını belirten Koordinatör Hakan Başlık, “Geniş bir yetiştirilme alanına sahip olan kabak bitkisi potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, selenyum ve demir bakımından da oldukça zengindir. Çiğ hali ile tüketilebilen kabak sinirleri yatıştırmak ve vücudu toksinlerden temizlemek adına da oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Kabağın içinde bulunan çekirdekler sabit yağ barındırmaktadır. Kabak bitkisi üzerindeki çalışmalarımızı Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği ve VAKFI Genel Başkan Vekili Dr. Av. Fikret Özkan yerinde inceledi. Kabak cipsi, unu ve makarnası bir ilk olma özelliği taşıması sebebiyle oldukça ilgi gördü” diyerek bir yeniliğe daha imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.