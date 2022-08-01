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Bozdoğan’daki zirai alandaki yangın söndürüldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

AYDIN 01.08.2022, 14:53
Bozdoğan’daki zirai alandaki yangın söndürüldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Madran ve Hisar Mahallelerinde yer alan Kale mevkiindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın da, yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

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