Bozdoğan’da vefalı işler devam ediyor
AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDEKİ VEFA PROJESİ KAPSAMINDA, YAŞLI VE ENGELLİLERİN EVLERİ KIŞA HAZIRLANIYOR.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Vefa Projesi kapsamında, yaşlı ve engellilerin evleri kışa hazırlanıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, insan hayatını etkilemeye devam ediyor. Bozdoğan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yürütmüş olduğu Vefa Projesi kapsamında ilçedeki yaşlı ve engelli durumundaki vatandaşların evleri kışa hazırlanıyor. Ev temizlikleri yapılan vatandaşların, kış için kömür sobaları kurularak evlerinde ihtiyaçları gideriliyor. Bunun yanında Korona virüs dolayısıyla karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan ekipler gün boyu talepleri karşılamak için çalışıyor.
Bozdoğan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taleplerinin eksiksiz yerine getirildiğini kaydeden vatandaşlar, "Zor durumumuzda yanımızda olan devletimizden Allah razı olsun. Ekipler bir telefon kadar uzaklığımızda ve imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor" ifadelerini kullandılar.
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