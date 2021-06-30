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Bozdoğan’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN 30.06.2021, 09:47
Bozdoğan’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik polisi Bozdoğan ilçesinde bir süredir takip ettiği 1959 A. C. (62) isimli şahsın evine operasyon düzenledi. İkamet ve çevresindeki arazi içerisinde yapılan aramada, boyları 110-200 santimetre arasında değişen toplam 8 kök hint keneviri, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsiz tabanca, 42,15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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