Bozdoğan, diyaliz ünitesine kavuşuyor

Sağlık Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde diyaliz merkezi için çalışmalar başladı.

Her geçen gün gelişen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konumuna daha da yaklaşan Aydın’da, Sağlık Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde çalışmalar da devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bozdoğan ilçesinde de yapımına karar verilen diyaliz ünitesi için düğmeye basıldı. Son teknolojik imkanlar kullanılarak yapılacak olan diyaliz merkezi, Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi’nde hizmet verecek.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca yatırım programı çerçevesinde ilimiz Bozdoğan ilçesinde yapımına karar verilen ve en son teknolojik imkânlar kullanılarak projelendirilen diyaliz merkezi için çalışmalar başladı. Tedavi olmak için Nazilli ilçemize gitmek zorunda olan Hastalarımız, artık Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi’nde açılacak olan diyaliz ünitesinden faydalanabileceklerdir. Aydın Valiliğimizin önderliğinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesi ile geliştirilen Engelli Veri Bankası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda Bozdoğan İlçemizde çok sayıda kronik böbrek yetmezliği hastasının tedavi olmak için Nazilli Devlet Hastanesine gittiği tespit edilmiştir. Artık hastalarımız Nazilli ilçemiz yerine kendi ilçe hastanelerinde tedavi olabilecekler ve sonrasında günlük yaşantılarına devam edebileceklerdir. En kısa sürede yapımı tamamlanarak hizmetine sunulacak olan merkezimizin hastalarımıza şifa, ilçemize de hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.