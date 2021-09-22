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Bir anlık dalgınlığı otomobilin devrilmesine neden oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kaza kantarda geri manevra yapan otomobil sürücüsünün bir anlık dalgınlığı otomobilin devrilmesine neden oldu.

AYDIN 22.09.2021, 12:51
Bir anlık dalgınlığı otomobilin devrilmesine neden oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kaza kantarda geri manevra yapan otomobil sürücüsünün bir anlık dalgınlığı otomobilin devrilmesine neden oldu.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki kantarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 35 DMD 20 plakalı otomobil sürücüsünün kantar üzerinde geri manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kantardan devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü otomobil içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücü A.B.’nin gerekli kontrollünü yaparak normale dönerken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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