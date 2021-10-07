banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İmamoğlu: Sözümüz var, başaracağız
İmamoğlu: Sözümüz var, başaracağız

Başkan Özcan Türkiye Şampiyonu Çamdeviren’i tebrik etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 40. Karapürçek Rahvan At Yarışları ve Bursa Ürünlü Binicilik Türkiye Şampiyonası’nda 1’inci olan Ayvaz Çamdeviren’i makamında ağırladı.

AYDIN 07.10.2021, 09:01
Başkan Özcan Türkiye Şampiyonu Çamdeviren’i tebrik etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 40. Karapürçek Rahvan At Yarışları ve Bursa Ürünlü Binicilik Türkiye Şampiyonası’nda 1’inci olan Ayvaz Çamdeviren’i makamında ağırladı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde bu yıl 40’ncısı düzenlenen Rahvan At Yarışları’nda bin 200 metrelik parkurda 1. gelen ve Bursa Ürünlü’de Türkiye Şampiyonu olan Nazillili Ayvaz Çamdeviren, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Türk’ün geleneğine en çok yakışan işlerden birini yapıyorsunuz. Geleneklerimizi de en güzel şekilde yaşatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Nazillimizin adını böyle iyi ve güzel şeylerle duyurduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milli Sporcu Çamdeviren’in başarılarının devamını dileyen Başkan Özcan, özel olarak yaptırılan at figürlü hediyeyi takdim ederek, ilerleyen tarihte Nazilli’de de at yarışlarının yapılması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1