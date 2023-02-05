Başkan Özcan kurmaylarını kriz masasında topladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’nin yüksek kesimleri başta olmak üzere pek çok noktasında etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle acil kriz masası oluşturdu.

Akşam saatlerinde daire müdürlerini toplantıya çağıran Başkan Özcan, Karacasu ve Belenova’da mahsur kalan vatandaşlara yardım için de Nazilli Belediyesi’ne bağlı ekiplerin ulaştığını kaydetti. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Başkan Özcan, "Nazilli’de olumsuz hava şartları ile mücadelede çalıştırılmak üzere tüm araç ve ekiplerimizle sahadayız. Hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 24 saat esasına göre çalışıyoruz. 4’er kişilik ekipler oluşturduk. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimizle birlikte incelemelerimizi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle karla mücadelede yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz" dedi.

Kış şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşayan vatandaşlar 7 gün 24 saat 444 1 391 numaralı telefondan Nazilli Belediyesi’ne ulaşabilecek.