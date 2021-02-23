Başkan Özcan, diyabet hastası kadın ve çocuklarına sahip çıktı

Nazilli Belediyesi 2 çocuğu ile yalnız yaşayan diyabet hastası 44 yaşındaki Songül Kemiksiz’e temizlik, gıda, yakacak, mobilya ve TV yardımı yaparak destek oldu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2 çocuğu ile birlikte yaşayan ve geçim zorluğu çeken 44 yaşındaki Songül Kemiksiz’i yalnız bırakmadı.

“Birlikte aşamayacağımız sorun yok”

Kemiksiz ve ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Özcan; “Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Güneşli Evler Projesi kapsamında toplanan ev eşyaları Songül kardeşimizin yeni evine yerleştirildi. Yine belediye ekiplerimiz tarafından yeni evi baştan sona temizlendi. Songül Kemiksiz ve 2 çocuğunun kalacağı yeni evin 1 yıllık kirası da hayırsever bir vatandaşımız tarafından karşılandı. Ekiplerimiz tarafından evinden alınarak diğer kurumlarda yapılacak işlemleri tamamlandı. Birlikte aşamayacağımız hiçbir zorluk olmadığını bir kez daha gördük. Büyük bir duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ailenin gıda ve yakacak ihtiyacının da Nazilli Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Başkan Özcan, “Bundan böyle Songül kardeşimizin 2 evladı da evladımızdır. Kalan birkaç eksiğini de en kısa sürede tamamlayacağız. Bundan sonraki süreçte evlatları ile birlikte mutlu bir yaşam sürmesi için gereken desteği vereceğiz” dedi.