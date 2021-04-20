Başkan Önal, süt ve yemdeki sorunları anlattı

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ÖRKOOP’u ziyaret etti. Başkan Ünal’dan kooperatif çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Yavuz, sütte yaşanan sorunların çözümü için destek sözü verdi.

1979 yılında kurulan ve geçen sürede bölgenin ve Türkiye’nin en büyük kooperatifleri arasında yer almayı başaran Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni (ÖRKOOP) ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan Vekili Metin Yavuz, Kooperatifin yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal’dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Beraberinde AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette konuşan Milletvekili Yavuz, “Bugün Nazilli’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Son noktada da ÖRKOOP ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ben daha önce ÖRKOOP’a hiç gelmemiştim. Bu benim bir ayıbım. ÖRKOOP Türkiye’de süt toplama konusunda 355 ton ile birinci durumda. Ürün olarak katma değer dönüşen bu ürünlerle alakalı yapılacak daha çok işler var. Biz kooperatifin sorunlarını gerekli mercilere aktarmakla yükümlüyüz. 355 milyon cirosu olan güçlü bir kooperatif olarak tabi ki öncelikle kendi bünyelerindeki bazı işleri yapmak zorundalar. Aydın’a değer katan bu işletme yakın zamanda milyarı bulacak ciroya kavuşabilir. Kooperatifimizin yem ve süt ile ilgili yaşamış oldukları sorunları Ankara’ya taşıyarak destek olacağız” dedi.

Ünal Önal’da konuşmasında ziyaretten dolayı duydukları memnuniyetten söz ederek, “Bizim kooperatifimiz birliktelik yeridir. Biz kendilerini ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Bu ziyaretler hem beraberlik anlamında hem de küçük de olsa sorunlarımızı anlatmada vesile olduğu için bizleri çok memnun ediyor” dedi.