Başkan Ömer Günel CHP’nin çalıştayına katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. 250’ye yakın CHP’li belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen çalıştay 3 gün sürdü.

CHP’nin Belediye Başkanları Çalıştayı Gaziantep’te düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen çalıştayda Türkiye genelinden 250’ye yakın CHP’li belediye başkanı yer aldı. Çalıştayda partili belediyelerin 2 yıllık performansları değerlendirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 54’ünü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiğini belirterek Covid-19 sürecinde belediyelere çok önemli görevler düştüğünü söyledi. CHP’li belediyelerin pandemi sürecinde pek çok engelleme ile karşılaştığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Ancak asla şikayet etmedik. Çünkü bizim görevimiz şikayet etmek değil, çözüm üretmek. 11 Mart 2020 tarihinden, 14 Haziran 2021 tarihine kadar 4 milyon 550 bin haneye ayni yardım, 1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım yapıldı. 150 milyondan fazla maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bu iktidar sahiplerinin bize büyük bir teşekkür borcu var. Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının ihtiyaçlarını giderdik. Borcu olduğu halde hiçbir belediye başkanımız hiçbir vatandaşın suyunu kesmedi” dedi.

Çalıştay ile ilgili bilgi veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ise "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, belediye başkanlarımızla Gaziantep’te bir araya geldik. Çalıştay’da yaptığımız hizmetler ve yatırımları mercek altına aldık. Hayata geçireceğimiz ve gerçekleştirdiğimiz projeler ve ortak çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Sosyal belediyecilik ilkesinden taviz vermeden Kuşadası’nın kalkınması için aralıksız çalışacağız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ömer Günel, çalıştay’ın ardından Gaziantep ilinin 2 CHP’li belediyesinden biri olan Karkamış Belediyesi’ni ziyaret etti. Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ile birlikte kentte belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Ömer Günel, “Ülkemizin güneydoğusunda yer alan Karkamış, CHP’li belediyemizin hizmetleriyle güçleniyor. Belediye Başkanım Ali Doğan ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.