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Başkan Günel : “Kuşadası’nı daha güzel bir kent yapmak için çalışıyoruz”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kentteki esnaf ve meslek odalarının temsilcileri ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Yeni başlayan turizm sezonundaki beklentilerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, “Ekip arkadaşlarımla Kuşadası’nı daha güzel bir kent yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğer her alanda iş birliği içerisinde olursak Kuşadası bu sene muhteşem bir sezon yaşayacak” dedi.

AYDIN 08.05.2022, 10:19
Başkan Günel : “Kuşadası’nı daha güzel bir kent yapmak için çalışıyoruz”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kentteki esnaf ve meslek odalarının temsilcileri ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Yeni başlayan turizm sezonundaki beklentilerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, “Ekip arkadaşlarımla Kuşadası’nı daha güzel bir kent yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğer her alanda iş birliği içerisinde olursak Kuşadası bu sene muhteşem bir sezon yaşayacak” dedi.

Başkan Ömer Günel, yeni başlayan turizm sezonu nedeniyle bir toplantı düzenleyerek kentteki esnaf ve meslek odalarının temsilcileriyle buluştu. Tarihi Kervansaray’da düzenlenen toplantıya Başkan Ömer Günel’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Şakar, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, turizm acenteleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı. Toplantıda Başkan Ömer Günel’in görevde olduğu yaklaşık 3,5 yıllık sürede Kuşadası’na yapılan yatırımlar hakkında bilgi de verildi.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel Kuşadası’nı daha güzel bir kent yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, “Geçen 2 yılda hem dünya hem de ülkemizde birçok talihsizlik yaşandı. Pandemi, başta turizm olmak üzere çoğu sektörü olumsuz etkiledi. Elazığ depremiyle başlayan süreç ekonomik kriz ile devam ediyor. Bugün Türkiye’nin daha önce hiç görmediği bir devalüasyonu yaşıyoruz. Ancak her şeye rağmen ekip arkadaşlarımla birlikte Kuşadası’nı daha güzel bir kent yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğer devlet ve diğer kurumlarla her alanda iş birliği içerisinde olursak Kuşadası bu sene muhteşem bir sezon yaşayacak” dedi.

“Esnafa Önemli Görevler Düşüyor”

Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Ben Kuşadası’na daha fazla turistin gelmesi için üzerime düşen görevi yerine getiriyorum. Ekonomik krize rağmen geçen sezon kent merkezindeki turistik çarşılarımızı yeniledik. Şimdi de Grand ve Orient Bazaar’ı modern ve estetik bir hale getiriyoruz. Çalışmalar çok kısa süre içerisinde tamamlanacak. Kuşadası’na yeni destinasyon alanları kazandırmak için de projeler üretiyoruz. Bütün çabamız sizlere ekonomik açıdan daha fazla katkı sunmak. Ancak esnafın da üzerine düşen önemli görevleri yapması gerekiyor. Esnaf eğer turistleri rahatsız etmeden satış yapar, tertip ve düzenine dikkat ederse emin olun o turist tekrar Kuşadası’na gelir” ifadelerini kullandı.

Kuşadası’nın Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel “Kuşadası, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile uzun yıllardır ekonomisini turizm üzerine kurmuş bir kent. Turizm ise estetik, düzen ve istikrarla büyüyen ve gelişen bir sektör. Sahip olduğumuz potansiyeli yanlış, çarpık ve şahsi uygulamalara kurban etmek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Bu nedenle yaşama geçirdiğimiz ve çarşılarımıza düzen getiren sıfır işgaliye uygulamasından taviz vermemiz asla mümkün değil. Haksız rekabete ve görüntü kirliliğine neden olan her türlü usulsüz işgale yönelik mücadelemiz bu sezon da kararlılıkla sürecek. Ayrıca geçen yıl plastik masa ve sandalye kullanımını yasaklamıştık. Esnaftan bu kurala da uymasını rica ediyorum. Kurala uymayan esnafa bundan sonra zabıta tarafından ceza kesilecek” diye konuştu.

Kuşadası’nda inşaat yasağıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını kaydeden Başkan Günel, sözlerine şöyle tamamladı: “Turizm kenti olduğumuz için bu konuda çok hassas davranıyoruz. Bu yıl kurallara uyulmaması halinde kesilecek cezaları artırdık. İnşaat yasağına uymayanlar 6 ile 30 bin TL arasında değişen cezalar ödeyecek. Ayrıca Kuşadası’nı mor, kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere 4 ayrı bölgeye ayırdık. Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde inşaat yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Umarım yaz sezonu tüm esnaf kardeşlerim bol kazançlı geçer. Kuşadası Belediye Başkanı olarak size destek olmak için her zaman yanınızdayım”

Toplantıda söz alan KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Şakar Kuşadası’nda büyük bir değişimin yaşandığına dikkat çekerek Başkan Ömer Günel’e hayata geçirdiği projelerden ötürü teşekkür etti.

Toplantı sonunda kente kurvaziyer gemileriyle gelen turistlerin esnafa ekonomik açıdan daha fazla katkı sunmasını sağlamak amacıyla bir komisyon kuruldu. Başkanlığını KUTO Başkanı Serdar Akdoğan’ın yaptığı komisyon şu isimlerden oluşuyor: Efe Berberoğlu (Kuşadası Belediyesi), Emre Fazlılar (Kuşadası Belediyesi), Barış Bozyol (KESO), Tolga Erdem (KUTO), Özgür Evran (KUTO), Ufuk Turan (Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası), Çağlayan Erdem (Kuşadası Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), Galip Ertan (KESO), Özer Esenkaya (TÜRSAB), Zeynep İnak (Kuşadası Gazeteciler Derneği)

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