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Başkan Günel: "Kentimize yakışanı yapacağız"

Kuşadası Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Güzelçamlı Düğün Salonu’nda yapıldı. Toplantıda 2021 yılında Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Ömer Günel, 2022 yılında yaşama geçirecekleri çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

AYDIN 08.12.2021, 11:57
Başkan Günel: "Kentimize yakışanı yapacağız"

Kuşadası Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Güzelçamlı Düğün Salonu’nda yapıldı. Toplantıda 2021 yılında Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Ömer Günel, 2022 yılında yaşama geçirecekleri çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Kuşadası’nın hizmetten mahrum kalmış iki mahallesinden biri olan İkiçeşmelik Mahallesi’nde yenileme çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel “Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerimizin ardından Davutlar Mahallesi’nde başlattığımız yenileme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu. Alt ve üst yapı yenileme çalışmaları tamamlanan İkiçeşmelik Mahallesi’nin Cafer Kotan Parkı’nda yapılacak yeni düzenleme ile kısa süre içerisinde taziye evi, oyun parkı, kütüphane ve anne-bebek bakım eğitim merkezinin bulunduğu bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını belirten Başkan Ömer Günel “Kentimizin Çamlık girişindeki mezbelelik görüntü ortadan kalkacak” dedi.

Geçtiğimiz yıl kentin turistik çarşılarının tamamına yakınının yenilendiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, Grand ve Orient Bazaar’ın bulunduğu bölgenin de bu yıl yenileneceğini söyledi. Başkan Ömer Günel, esnafla yapılacak görüşmelerin ardından yenileme çalışmalarına Ocak ayında başlamayı planladıklarını belirtti. Grand ve Orient Bazaar’ın bulunduğu bölgede yapılacak alt ve üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında trafo gücünün arttırılarak aydınlatmanın güçlendirileceğini, peyzaj ve cephe düzenlemesi de yapılacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, Öküz Mehmet Paşa heykelinin de bu bölgeye yerleştirileceğini kaydetti. Grand ve Orient Bazaar’ın bulunduğu bölgede yürütülecek çalışmaların tamamlanmasının ardından Hacıfeyzullah, Dağ, Camiatik ve Alacamescit mahallelerinin yenileceğini belirten Başkan Ömer Günel Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binasının bulunduğu bölgede yaşama geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi hakkında da bilgi verdi. Başkan Ömer Günel, “Kuşadası, meydanı olmayan bir turizm kenti. Bu eksiği en kısa süre içerisinde gidererek kentimizi bir meydana kavuşturacağız” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Davutlar Mahallesi’nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Ömer Günel, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları protokol doğrultusunda Davutlar girişinden Kuşadası çıkışına kadar olan ana yolun yapım çalışmasını üstlendiklerini söyledi. Başkan Günel, “Burası 40 bin metrekarelik bir alan ve bize 8 milyon ilave bir maliyet getirecek. Ancak bu yolu yapmak zorundayız. Davutlar’ın tamamını yenilesek de merkez cadde aynı kaldığında yaptığımız çalışmanın hiçbir anlamı olmuyor. Kentimize yakışan neyse onu yapacağız” diye konuştu. Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerle Güzelçamlı Mahallesi’nde yer alan Özer Türk Caddesi’nin de yenileceğini ifade etti.

Toprak saha olarak bilinen alanda yapılacak olan Kuşadası Spor Yaşam Merkezi ile ilgili olarak bilgi aktaran Başkan Ömer Günel “Spor ve yaşam merkezimizde amfi tiyatro, kültür merkezi, engelsiz yaşam merkezi ve ticari üniteler yer alacak. Burası kente kazandırılacak yepyeni bir yaşam alanı olacak. Kent merkezimize Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Tariş alanı ile birlikte sosyal donatı alanları hariç 13 bin metrekarelik yaşam alanı gelecek” diye konuştu.

Ekolojik Gündüz Çocuk Bakım Evi-Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, Kampinova projesinin ihale sürecinde olduğunu belirtti. Alaçam Sokak ve çevresinde 22 bin metrekarelik yol çalışması yapılacağını vurgulayan Başkan Ömer Günel, Tütüncüler Kavşağı’nda da yol düzenlemesi yapılacağını söyledi.

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