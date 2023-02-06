Başkan Günel, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş Depremi’nin ardından acil insani ihtiyaçların karşılanması için harekete geçti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bölge halkının acil ihtiyaçları için malzemeleri hazırlamaya başladıklarını belirterek destek ekipleri ile deprem bölgesine yola çıkacaklarını söyledi.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından sessiz kalmadı. Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Adana olmak üzere çok sayıda ilde de etkili olan depremden etkilenen vatandaşlar için harekete geçen Kuşadası Belediyesi, yardım malzemelerini hazırlamaya başladı. Güvercin Masa aracılığıyla da deprem bölgelerine ulaştırmak için çok sayıda başvuru alan Kuşadası Belediyesi, depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen Kuşadalılar battaniye, tüplü ısıtıcı, çadır, sıhhi malzemeler, kullanılmamış uyku tulumu ve kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerini gün içerisinde Belediye Yeni Hizmet Binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Kuşadası Ticaret Odası Binası olarak belirlenen yardım toplama noktalarına teslim edebilecekler.

Sosyal Medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş ve çevre illerindeki depremzedelere başsağlığı dileyen ve üzüntülerini dile getiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem yüreğimizi yaktı. Yardım malzemelerimizi hazırlamaya başladık. Kuşadası Belediyesi olarak destek ekiplerimizle birlikte deprem bölgesine doğru yola çıkıyoruz. Tüm desteğimizle vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.