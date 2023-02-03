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Başkan Ekici, İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandı
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Bitlis İl Sağlık Müdürü olarak atandı.
AYDIN 03.02.2023, 18:03
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Bitlis İl Sağlık Müdürü olarak atandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Bitlis İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Müdür Ekici’nin Pazartesi günü görevi teslim alacağı öğrenildi.