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Başkan Çerçioğlu’na, Ankara ve Adana’dan destek

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NA, ANKARA VE ADANA’DAN DESTEK

AYDIN 25.09.2020, 16:21
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Başkan Çerçioğlu’na, Ankara ve Adana’dan destek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un kullandığı ifadelere bir tepkide Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan geldi. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile yaşanan olayı kınayan başkanlar, Başkan Çerçioğlu’na destek verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Çerçioğlu’na destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklamasında “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na kadın kimliği üzerinden yöneltilen nezaketsiz ve saygısız ifadeleri şiddetle kınıyorum. Kadınlara karşı cinsiyetçi yaklaşımdan beslenen tüm eylemlerin karşısında duracak, daima eşit ve adil bir yaşamı savunacağız” ifadelerine yer verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Aydın Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na AKP milletvekili Metin Yavuz’un sözleri terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Bu şahıs çirkin sözleriyle tüm ülkenin vicdanını yaralamıştır. Hiçbir kurum böyle kişileri içinde barındırmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

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