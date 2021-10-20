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Başkan Çerçioğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni ağırladı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Aydın Şubesi Kadın Kolları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN 20.10.2021, 19:02
Başkan Çerçioğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni ağırladı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Aydın Şubesi Kadın Kolları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ordumuza hizmet eden kahraman Türk askerlerinin ve ailelerinin yaşam boyunca el üstünde tutulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Çerçioğlu, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Aydın Şubesi Kadın Kollarına teşekkür etti. Ziyarete derneğin Aydın Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nalan Çiftçi ve yönetimi katıldı.

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