Başkan Çerçioğlu DP Genel Başkanı Uysal’ı ağırladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal DP Aydın İl Başkanlığı’nın 14’üncü Olağan Kongresi için Aydın’a geldi. Parti kongresi öncesi üyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Uysal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP’li yöneticiler ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Altılı masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partiler olarak önümüzdeki süreçte adayı ve kadrosu ile Türkiye’yi büyük bir enerji ile buluşturmak adına mücadele veriyoruz. Altılı masanın ortak irade ile göstereceği adayın her hal ve şart altında kazanacağı fikrindeyiz" diye konuştu. Çerçioğlu’nun projelerini beğeni ile takip ettiğini kaydeden Uysal, Başkan Çerçioğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’a "Aydın’a hoş geldiniz" diye başladığı konuşmasında, DP Aydın İl Başkanlığı kongresinin hayırlı olmasını dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet, parti yöneticileri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.