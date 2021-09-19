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Başkan Atay’dan gazilere çiçek

Efeler Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, gazileri evlerinde ziyaret ederek, çiçek hediye etti.

AYDIN 19.09.2021, 16:30
Başkan Atay’dan gazilere çiçek

Efeler Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, gazileri evlerinde ziyaret ederek, çiçek hediye etti.

Gaziler günü, tüm yurtta olduğu gibi Efeler’de de kutlandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Mustafa Kemal Atatürk’e ’’Mareşal’’ rütbesi ile ’’Gazi’’ unvanının verilişinin yıl dönümünde, ilçedeki gazileri unutmadı.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan ile zabıta ekipleri, gazileri evlerinde ziyaret ederek, kendilerine lavanta hediye etti. Ekipler, gazilerin ve yakınlarının bir ihtiyacı olup olmadığını da sorarak, ailelere Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın selam ve sevgilerini iletti. Efeler’deki gaziler, bu özel günde kendilerini unutmayan Başkan Atay’a nazik hediyeleri için teşekkür ederek, “Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Biliyoruz ki başkanımızın eli daima omzumuzda. Kendisinden Allah razı olsun” diye konuştular.

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