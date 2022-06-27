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Başkan Atay’a özel ödül

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin verdiği Duyarlılık Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

AYDIN 27.06.2022, 11:32
Başkan Atay’a özel ödül

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin verdiği Duyarlılık Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Kadınının Değişim Gücü projesi çerçevesinde gerçekleştirilen En Roman Dostu Belediye Başkanı kampanyasının ödül töreni İstanbul’da yapıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülü ve Sıfır Ayrımcılık Derneği Özel Ödüllerini almaya hak kazanan 8 belediye başkanı arasında yer aldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sıfır Ayrımcılık Derneği Duyarlılık Özel Ödülü almaya laik görüldü. Başkan Atay ödülünü, Sıfır Ayrımcılık Derneği Kurucu Başkanı Elmas Arus’tan aldı. Ödül için teşekkür eden Başkan Mehmet Fatih Atay, Efelerli vatandaşlar için dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden var gücüyle çalışmaya ve projelerini hayata geçirmeye devam edeceğini ifade etti.

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