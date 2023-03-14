Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcuları Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Atay, "Dayanışmamız devam edecek" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yönetici ve sporcularıyla belediyenin meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Kulüplerin deplasman giderlerini karşıladığı için Başkan Atay’a teşekkür eden Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan, “Başkan Atay, gençlerin spordan uzaklaşmalarının önüne geçti. Onların hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu” dedi.

Adnan Menderes Stadyumu’nda yer alan 1 ve 2 numaralı yan sahalar, zemin bakımı nedeniyle kullanıma kapatıldı. Bu sahalarda idman ve maç yapan onlarca spor kulübü ile yüzlerce sporcu mağdur oldu. Müsabakalarını Aydın’ın çeşitli ilçelerinde oynamak zorunda kalan amatör spor kulüpleri, ağır bir maddi yükün altına girdi. Giderlerini karşılamakta zorlanan kulüpler, mücadele ettikleri lig ve gruplardan çekilme tehlikesi yaşadı. Sporun tüm branşlarında faaliyet gösteren kulüpler ve sporcularla dayanışma içinde olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, mağdur kulüplerin tüm deplasman giderlerini karşıladı.

“Dayanışmamız devam edecek”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, spor ve sporcuyla dayanışmanın devam edeceğini ifade etti ve şunları söyledi, “Çocuklar spor yapmadıklarında kötü alışkanlıklar edinebilir. Çocuklarımız için hem eğitimlerini tamamlayabilecek hem de spor yapabilecekleri ortamları sağlamaya çalışıyoruz. Sporcuların hayatını kolaylaştıracak çeşitli projeler üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz. Toplantıya katılan kadın sporcularımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Topluma örnek oluyorsunuz” dedi. Yan sahaların sezon devam ederken bakıma alınmasına yönelik görüşlerini belirten Atay, “Efeler’de yaşayan ve sporu seven bir yurttaş olarak söylüyorum. Sezon öncesi Temmuz ve Ağustos aylarında zemin yenilenebilirdi. Sezon başladığında bunu yapanları ayıplıyorum” diye konuştu.

“Başkan Atay, gençlerin hayalleri gerçek olsun diye tüm şartları zorladı”

Efeler’deki sporcular ve spor kulüpleri adına Başkan Atay’a teşekkür eden Arıkan, “Sezon başında yan sahalar zeminlerde bakım yapılacağı nedeniyle kullanıma kapatıldı. Çok sayıda spor kulübü maçlarını oynamak için çeşitli ilçelere gitti. Gelirleri kısıtlı olan kulüplerin sırtına bu yük de eklenince lig ve gruplardan çekilmek isteyen takımlar oldu. Deplasman giderlerinin karşılanması için Başkan Atay’a destek talebinde bulunduk. Bu isteğimizi kabul etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Genç sporcular büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklardı. Başkan Atay, gençlerin hayalleri gerçek olsun diye tüm şartları zorladı” dedi.