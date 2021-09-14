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Başkan Atabay Kaymakam Yiğit’e ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yeni göreve başlayan Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit’i ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

AYDIN 14.09.2021, 15:30
Başkan Atabay Kaymakam Yiğit’e ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yeni göreve başlayan Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit’i ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde görevini sürdürürken, Mülki idare amirleri kararnamesi ile Didim’e atanan Kaymakam Mustafa Yiğit’e, hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Atabay’a, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener eşlik etti.

Ziyaretin ardından değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçemize yeni atanan Kaymakamımız Mustafa Yiğit’e başkan yardımcılarımız ile beraber hoş geldiniz ziyareti gerçekleştirdik. Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum” İfadelerini kullandı.

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