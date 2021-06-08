Başkan Atabay; "Didim’e konforlu ulaşım yolları kazandırıyoruz"

Didim Belediyesi ilçeye konforlu ve sağlıklı ulaşım yolları kazandırmaya devam ediyor.

Kenti görsel anlamda iyileştirmek ve ulaşım sorunlarını çözmek için yoğun bir tempo ile çalışan Didim Belediyesi, kentin tüm mahallelerinde belirlenen program kapsamında faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çamlık Mahallesi Üç Mevsim Caddesi ve Yunus Caddesi’ne gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları sona ererken, bunların devamında Karakol Caddesi’nde gerçekleştirilen parke taşı ile yol yapım çalışması son aşamada tamamlanıyor.

Kent genelinde devam eden yol yapım çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimize modern ve sağlıklı bir üst yapı kazandırmak için gece-gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza konforlu ulaşım ağını kazandırmak için ekiplerimiz kentin her noktasında belirlenen program kapsamında çalışmalarını gerçekleştiriyor. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.