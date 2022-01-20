Bakan Kasapoğlu, Aydınlı gence verdiği verdiği sözü yerine getirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Aydın ziyareti sırasında kendisinden satranç takımı isteyen gence verdiği sözü yerine getirdi. Bakan Kasaoğlu’nun talimatıyla evinde ziyaret edilen gence satranç takımı ve spor malzemelerinin bulunduğu çanta hediye edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın ilini ziyaretleri sırasında heyette yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu’nun yanına giden 16 yaşındaki Hüseyin Kaya, Bakan Kasapoğlu’ndan satranç takımı istedi. Yanında satranç takımı bulunmayan Kasapoğlu gence satranç takımı söz vererek programa devam etmek üzere yanından ayrıldı. Bakan Kasapoğlu’nun talimatıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Gençlik Merkezi tarafından Hüseyin Kaya’nın evi ziyaret edilerek, Bakan Kasapoğlu’nun Kaya için gönderdiği satranç takımı ve spor malzemelerinin bulunduğu çanta kendisine hediye edildi. Annesi ve ağabeyi ile yaşayan genç hediyeler için çok mutlu olduğunu ve Kasapoğlu’na teşekkür ettiğini ifade etti. Aynı zamanda Aydın Gençlik Merkezi Müdiresi ve Gençlik Liderlerinin yönlendirmesi ile Aydın Gençlik Merkezi faaliyetlerine katılma sözü verdi.