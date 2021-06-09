AYKONUT mağdurları dertlerini yıkılan evlerinin önünde anlatacak

Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aydın Konut Yapı Kooperatifi’nin (AYKONUT) 550 olan mağdur sayısı aradan geçen 24 yılda varislerle birlikte yaklaşık 10 bin kişiye ulaştı. Haklarını aramak için hukuk savaşı başlatan AYKONUT mağdurları dertlerini yıkılan evlerinin önünde dillendirecek. Mağdurlar adına kurulan derneğin başkanı Meral Uğur, kooperatifin haklarını devralan Yavuzlar İnşaat’ın da hak sahiplerini mağdur ettiğini ileri sürerken, Yavuzlar İnşaat’ın yetkilisi Tevfik Yavuz ise “Biz olayın muhatabı değiliz” dedi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde 24 yıl önce dönemin Belediye başkanı Hüseyin Aksu Öncülüğü’nde kurulan AYKONUT Yapı Kooperatifi, adeta ev sahibi olmak isteyenleri dert sahibi yaptı. Kooperatifin kurulacağı alandaki 550 hanenin yıkılarak o gün hane halkı ile birlikte ortalama 2 bin 200 kişi olan mağdur kişi sayısının aradan geçen 24 yılda varislerle birlikte neredeyse 10 bin kişiye ulaştığını belirten AYKONUT Mağdurları Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur, başlattıkları hukuk mücadelesi kapsamında dertlerini mahkeme heyetine yıkılan evlerinin olduğu yerde anlatacaklarını söyledi.

"Daire mirası beklerken dava mirası bıraktılar"

24 yıl önce çocuklarına daire miras bırakma ümidiyle evlerini terk eden 550 kişinin pek çoğunun hayatını kaybettiğini ve bugün ev yerine babasından dava mirası devralanlarla birlikte mağdur sayısının yaklaşık 10 bin kişi olduğunu belirten Dernek Başkanı Meral Uğur, “Yılan hikayesine dönen AYKONUT en son 2017 yılında Sökeli firma Yavuzlar İnşaat ile sözleşme imzaladı. Yavuzlar da o zaman yaptığı açıklamada bu çileyi 36 ay içinde çözeceğini söylemişti. Aradan 48 ay geçti. Maalesef bir çivi bile çakılmadığı gibi karşımızda muhatap da bulamaz olduk” diyerek insanların nasıl mağdur edildiğini hukuk önünde anlatacaklarını söyledi.

“Biz muhatap da değiliz, taraf da değiliz”

Olayda kendilerini bağlayan bir durumun olmadığını ve bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacaklarını belirten Yavuzlar İnşaat Firması’nın yetkilisi Tevfik Yavuz, “Biz muhatap da değiliz taraf da değiliz. Bu olayın bizimle ilgisi yok. Bizi karıştırmasınlar” dedi.