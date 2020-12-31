Aydınlılar Cuma namazını camilerde kılabilecek

Türkiye genelinde bu akşamdan itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi 05.00’a kadar sürecek. Kısıtlama dolayısıyla cuma namazına gitmek isteyen Aydınlılar evlerine yürüme mesafesi olan camilere gidebilecek.

Yılbaşı dolayısıyla uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması yarın akşam 21:00’dan başlayıp 4 Ocak saat 05:00’e kadar sürecek olup yarın yeni yılın ilk Cuma namazı kılınacak. Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu vatandaşların Cuma namazlarını camilerde kılabileceklerini ifade ederek, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda araç kullanmamak şartı ile ikametlerine en yakın camilere giderek Cuma namazını cemaat ile birlikte kılabileceklerini belirtti.