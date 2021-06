Aydın’ın Nazilli ilçesinden Emre Berat Keser, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı’nda tam puan alarak Türkiye genelindeki 97 öğrenci arasına girmeye başardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 06 Haziran 2021 Pazar günü yapılan Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı’nda (LGS) Aydınlı öğrencilerin başarısı yüz güldürdü. Türkiye genelinde 36 ilde 97 öğrencinin bütün soruları doğru bilerek tam puan aldığı 2021 LGS’ de, Aydın’ın Nazilli ilçesinden özel bir okulun öğrencisi Emre Berat Keser, tüm soruları doğru bilerek 500 tam puan aldı. Sınav sonuçlarının yapılan genel değerlendirmesinde Aydın’ın geçtiğimiz yıllara göre başarısını arttırdığı ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yaptığı açıklamada, “2020 - 2021 eğitim öğretim yılında yaşadığımız Covid-19 salgını nedeniyle her zamankinden farklı koşullarda olmalarına rağmen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sınava hazırlandılar ve başarıda engel tanımadılar. Özellikle sahada her türlü engeli aşarak çalışan öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ve velilerimizin her zaman yanında olarak fedakarca çalıştılar. Eğitimde elde ettiğimiz her başarı mutlaka iyi bir ekip işidir. Aydın olarak sahada fedakarca çalışan bir eğitim kadrosuna sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda başarıda emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.