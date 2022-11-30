Aydınlı girişimciler, Vali Aksoy’a ürünlerini tanıttı

Devlet desteğinden yararlanarak kendi işyerlerini açan Aydınlı girişimciler, Avrupa KOBİ Haftası çerçevesinde Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Devlet desteklerinin yaygınlaştırılması, örnek olması ve yeni yatırımlara yol açması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, girişimciler ürettikleri ürünleri tanıtarak Vali Aksoy’a bilgi verdi. Girişimcileri tebrik eden Vali Aksoy, Aydın genelinde önemli destekler sağlandığına dikkat çekerek, bu çalışmaların diğer girişimcilere de örnek olmasını temenni etti.

Aydın’ın önemli bir tarım kenti olduğunu fakat sadece tarım ile sınırlı olmadığını ifade eden Vali Aksoy; “KOBİ haftası münasebetiyle girişimci arkadaşlarımızı valilikte görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Girişimciliğin artırılması özellikle kadın girişimcilerimizin sayısının artması hepimizin ortak arzusu. Girişimcilik eğitimi alan kişilere belirli destekler sağlanmakta ve bu konuda yürütülen çalışmalar ortaya konulmakta. İlimizde de destek alan çok sayıda işletmemiz var. Temel amacımız, işletmelerimizin kendisini geliştirmesi AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla ürün farklılaştırarak hem ulusal hem de uluslararası alanda daha öne çıkan yeni ürünlerin ortaya konması. Bu yönüyle de Aydın’da önemli çalışmaların yapıldığını hepimiz biliyoruz. 2022 yılı içerisinde bin 421 işletmeye 80 milyon 421 lira civarında destek sağlandı, bunun bir kısmı hibe bir kısmı sıfır faizli kredi şeklinde farklı destekler oldu. Amacımız küçük bir destekle büyük işler yapabilecek olan işletmelerimizin sayısını arttırabilmek. Bu anlamda da sizler bunun güzel örnekleri olarak karşımızda duruyorsunuz. Umarım ki sizleri gören diğer girişimciler de girişimci adayları da sizleri örnek alarak bu çalışmaları daha farklı bir noktaya taşır. Amacımız daha çok üreten üretilen ürünü daha iyi bir şekilde pazarlayan, sadece ülke sınırında değil ihracatı da öncelikli hedef haline getiren yeni işletmelerimizin yeni firmalarımızın sayısının daha da artması. Aydın ili olarak da ihracatımız her geçen gün artıyor. Temennimiz bu ihracatın daha da artması ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayacak boyuta taşınması. Devlet desteği alarak girişimlerini gerçekleştiren sizleri kutluyorum” dedi.