Aydınlı gençler, Mardin’de kültürler arası yolculuk gerçekleştirdi

Aydın Gençlik Merkezi koordinesinde gençler Kültürler Arası Yolculuk projesi çerçevesinde Mardin’i ziyaret etti.

Gençlik Merkezi çalışanları olan Gençlik Liderleri tarafından yazılan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanıp desteklenen “Kültürler Arası Yolculuk” projesi tamamlandı. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar yürüten Aydın Gençlik Merkezi gençlerle yeni projeler yapmaya devam ediyor. Gençlerin sanat, spor ve gönüllülük faaliyetleri ile boy gösterdiği Aydın Gençlik Merkezi yeni bir projeyle ülkenin kültür merkezlerinden olan Mardin’e kültürel yolculuk gerçekleştirdi. 29 üniversite öğrencisi, 2 görevli eşliğinde 4 gün boyunca Dara Antik Kenti, Midyat İlçesi, Mardin Müzesi, Ulu Camii, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Zinciriye Medresesi, Midyat Beyaz Su gibi tarihi ve kültürüyle dikkat çeken mekanları gezme fırsatı buldu. Daha sonra gençler davetleri üzerine Ömerli Belediye Başkanı ve Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürünü de ziyaret etti.

Proje hakkında konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Gençlerin ufkunu açacak tüm projeleri önemsiyor ve bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Kültürler Arası Yolculuk projesinde gençlerin kültürlerle etkileşimini sağlayıp olumlu kazanımlar elde ettiği bir proje oldu bu konulardaki desteklerinden dolayı Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederiz” dedi.