Aydın’ın Mustafa amcası 17 yıldır Aydınlıları serinletiyor

Aydın’da yaşayan Mustafa Ramazan (65), 17 yıldır yaptığı doğal içecekler ile sıcak havalarda Aydınlıları serinletiyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Ramazan, 34 yıl önce İzmir’de başladığı mesleğine 17 yıldır Aydın’da devam ediyor. Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da vatandaşların yardımına koşan Mustafa amca, meyvelerin özünden yaptığı doğal içecekler ile 17 yıldır Aydınlıları serinletiyor. Mesleğine 34 yıl önce İzmir’de ustasından öğrenerek başlayan Ramazan, mesleğine bir süre İstanbul’da devam ettikten sonra 2005 yılında geldiği Aydın’da yaşamaya başladı. Aydın’da kış aylarında yaptığı tatlıları yazın ise doğal limonata ve meyve sularını satan Ramazan, mesleğinden memnun olduğunu ve sevdiğini ifade etti.

Ürünlerini tamamen doğal elde ettiğini ifade eden Mustafa Ramazan; “Bu mesleğe 1988 yılında İzmir’de başladım. 1991 yılına kadar İzmir’deydim. 1991-2005 yılları arasında İstanbul Tahtakale’de devam ettim. 2005 yılından beri de Aydın’da devam ediyorum. Benim yıllardan beri kullandığım tozundan değil özünden diye bir sloganım var. Ben tamamen doğal yaparım ürünlerimi. Konsantre, oralet, toz gibi şeyler kullanmam. Yani kimyasal hiç bir şey kullanmam. Yaptığım goruk suyu, limonata, portakal, nar çiçeği gibi çeşitlerimin hepsi tamamen doğal. Evimde hazırlayıp buraya getirip, satıyorum. Çok şükür satışlarımızda oluyor. Ben işimden de satışlarımdan da memnunum. Rızkı Allah verir” dedi.

17 yıldır Aydınlıları serinleten Mustafa amca, sabit müşterilerini olduğunu ifade ederek “İzmir’de iken o zamanlar manav işi yapıyordum. Bu işi yapan Sadık diye bir amcam vardı. Bu işi ondan öğrendim. İşin sırrını gösterdi. O günden beri de bu sırrı ben devam ettiriyorum. Çok şükür belli, sabit müşterilerim de var. Arıyorlar götürüyorum hemen. Ben yazın limonata kışın da tatlı işi yapıyorum. Çok şükür işimden de memnunum” dedi.