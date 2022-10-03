Aydın’daki okullarda ’Faydalı Böcek ve Organik Tarım Eğitimi’ düzenlendi

Aydın genelinde uygulanmakta olan ’Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi çerçevesinde ’Babam Tarlada Ben Okulda Organik Tarım Öğreniyorum’ başlığıyla okullardaki öğrencilere yönelik Faydalı Böcek ve Organik Tarım Eğitimleri düzenlendi.

Söke ilçesindeki; Güllübahçe, Atburgazı, Tuzburgazı, Akçakonak ve Sarıkemer Mahalleleri’ndeki 6 okulda 118 adet 7.sınf öğrencisine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere yetkililer tarafından faydalı böcek türleri ve organik tarım eğitimleri verildi. Eğitimler sayesinde öğrencilerde organik tarım farkındalığının oluşturulması ve tabiatta bulunan faydalı böceklerin tanıtılması ve zararlı böceklerle biyolojik mücadelenin öğretilmesi hedefleniyor. Öte yandan Eğitim düzenlenen okullara kitap setleri de hediye ediliyor. Proje paydaşları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmayla projenin başarısı ve tanıtımı için eğitim yapılan okullarda organik tarım resim yarışması düzenlendi. Yarışma sonucu dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirilecek.