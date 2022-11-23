Aydın’da Yunus Timleri suç ve suçlular göz açtırmıyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri son günlerde yaptığı çalışmalar ile suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler, çok sayıda silah ele geçirirken, 43 aranan şahsı da yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri huzur ve güvenliğe yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Edinilen bilgiye göre Yunus Timleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda; aralarında 8 yıl 11 gün, 5 yıl 10 ay ve 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslarında olduğu toplam 43 aranan şahsı yakaladı. Yapılan çalışmalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 5 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca olmak üzere 11 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 164 adet fişek ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 şahıstan 80 gram olmak üzere toplam 41 şahıstan değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ekipler, 3 adet çalıntı motosiklet ve aracı şüphelileriyle birlikte yakalarken, hayvana karşı cinsel saldırı suçunun şüphelisini de yakaladı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bir şahıstan da tarihi eser niteliği taşıyan 9 obje ele geçirildi.

Yunus timlerinin vatandaşların huzuruna yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.