Aydın’da Yıldız Erkekler Hentbol Turnuvası sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldız Erkekler Hentbol müsabakaları tamamlandı. Kıran kırana geçen müsabakalarda Gazi Paşa Ortaokulu şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu kapsamda Aydın Lisesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda sporcular, şampiyon olmak için birbirleriyle yarıştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda Gazi Paşa Ortaokulu şampiyon olurken Nazilli Şehitler Ortaokulu ikinci, Orhan Gazi Ortaokulu üçüncü oldu. Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren takımları tebrik etti.