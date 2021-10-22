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Aydın’da yasaklanmış yöntemlerle avlanan avcılar ekiplere takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan kontrollerde yasaklanmış yöntemler ile avlanan avcıların tüfeklerine ve avladıkları keklik kuşlarına el konularak idari para cezası uygulandı.

AYDIN 22.10.2021, 16:25
Aydın’da yasaklanmış yöntemlerle avlanan avcılar ekiplere takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan kontrollerde yasaklanmış yöntemler ile avlanan avcıların tüfeklerine ve avladıkları keklik kuşlarına el konularak idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 4915 sayılı kanun kapsamında kara avcılığı yapılan Aydın ili devlet avlaklarında kontrollerini sürdürüyor. Son yapılan denetimlerde ekipler, yasaklanmış yöntemler ile avlandıkları tespit edilen avcıların tüfeklerine ve avladıkları keklik kuşlarına el konularak avcılara idari para cezası uygulandı.

Ekipler, avcılardan il genelinde devlet avlaklarında izin verilen günlerde yapılan avlanma faaliyetlerinde yasal izinlerini almaları ve yasaklı olan avlanma usulleri ile av yapmamaları konusunda gerekli duyarlılığı göstermeleri isteyerek, kontrollere sıkı bir şekilde devam edileceği belirtti.

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