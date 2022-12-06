Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aydın İzmir otoyolu gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 AEJ 975 plakalı ticari araç, 34 FF 7964 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.