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Aydın’da spor haftası coşkuyla başladı

Aydın’da, Avrupa Spor Haftası kapsamında vatandaşlara sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Birçok branşdan sporcunun sergilediği gösteriler ise büyük beğeni toplarken, spor haftası büyük bir coşku ile başladı.

AYDIN 23.09.2021, 15:05
Aydın’da spor haftası coşkuyla başladı

Aydın’da, Avrupa Spor Haftası kapsamında vatandaşlara sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Birçok branşdan sporcunun sergilediği gösteriler ise büyük beğeni toplarken, spor haftası büyük bir coşku ile başladı.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Aydın’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen açılış programında sporcular ve öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile kurum müdürleri, daire müdürleri ve antrenörlerin katıldığı yürüyüş sırasında dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Adnan Menderes Stadyumu’na kadar yapılan kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler stadyumda devam ederken, sporcuların gösterileri büyük beğeni topladı. Jimnastik, tekvando, okçuluk gibi birçok branşta gerçekleştirilen gösteriler büyük alkış toplarken, Vali Yardımcısı Gödekmerdan, genç sporcuları ziyaret ederek branşları hakkında bilgi aldı.

Düzenlenen etkinlikte kısa bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan; “Bu hafta vesilesi ile sporun geliştirilmesi, altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve ülke çapında sporun yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aydın Valiliği olarak Aydın ilinde çok sayıda spor tesisi yatırımına başlanmış ve devam etmektedir. Sporcularımıza büyük bir altyapı alanı oluşturacağız. Bu altyapılar ile birlikte Avrupa ve dünya çapında çok daha fazla ülkemizin adını duyuracak ve başarılı sporcular yetiştirme imkanımız olacak. Şimdiye kadar gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da ve dünyada başarı gösermiş sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Spor Haftası ile birlikte inşallah sporu daha fazla yaygınlaştırmış oluruz. Avrupa Spor Haftamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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