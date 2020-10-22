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Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı

AYDIN’DA GÜNDÜZ SAATLERİNDE İKİ KİŞİ ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMA GECE YARISI SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ. OLAYDA AYAĞINDAN VURULAN BİR KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILIRKEN, OLAYDAN SONRA BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

AYDIN 22.10.2020, 00:05
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Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Aydın’da gündüz saatlerinde iki kişi arasında yaşanan tartışma gece yarısı silahlı saldırıya dönüştü. Olayda ayağından vurulan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay gece saat 23:00 sırlarında Batı Gazi Bulvarı 2120 sokak köşesindeki boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarındaki bir husumetten dolayı gündüz F.Y. ile soy ismi henüz belirlenemeyen R. İsimli bir şahıs tartıştı. Polise intikal eden olayda şahısların birbirinden şikayetçi olduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde ise 20120 sokak kavşağındaki boş arsada R. İsimli şahıs silahla vuruldu. Görgü şahitlerinin ifadesine göre; Ayağından yaralanan şahıs vurulduğu arsadan tek ayağı ile sekleyerek Batı Gazi Bulvarı üzerine kaçtı. Olaydan sonra bir kamyonetle bölgeden uzaklaşan şüpheli olduğu değerlendirilen F.Y. isimli şahıs ise polis ekipleri tarafından 2059 sokak içerisinde yakalandı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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