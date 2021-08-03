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Aydın’da orman yangını

Aydın’ın Karacasu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırırken, yangınla mücadele devam ediyor.

AYDIN 03.08.2021, 18:43
Aydın’da orman yangını

Aydın’ın Karacasu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırırken, yangınla mücadele devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini arttıran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle teyakkuzda olan ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgar ile birlikte büyümeye başlayan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmalarına başlandı.
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