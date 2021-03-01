Aydın’da normalleşme süreci başlıyor

Normalleşme sürecine yönelik alınacak kararlar merakla beklenirken, vaka sayıları kapsamında orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Aydın’da da kontrollü normalleşme süreci başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kontrollü normalleşme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunurken orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın’da da kontrollü normalleşme süreci başlayacak. Aydın Valiliği başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açıklanacak kararların ardından 2 Mart itibariyle Aydın’da da kontrollü normalleşme sürecinin başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kontrollü normalleşme süreci kararları kapsamında Aydın’da binlerce öğrenci ve velilerin merakla beklediği yüzyüze eğitim öğretime başlanacak. Yüzyüze eğitim süreci ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8 ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. İlaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer bölümlerde de eğitim-öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır” dedi.

“İşyerleri açılacak”

Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan işyerlerine yönelik kararları da açıklayan Erdoğan; “Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli illerde dahil Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Kamu kuruluşlarında çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir” dedi.

“Yaş sınırı kaldırıldı”

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlar ile ilgili de alınan kararı açıklayan Erdoğan; “Sokağa çıkma kısıtlaması olan yaş gruplarımızla ilgili düzenleme ise düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi olacaktır. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük orta ve yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir. Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında kontrollü normalleşme sürecini tamamlamaktır” dedi.