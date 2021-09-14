Aydın’da mutfaklar kışa hazırlanıyor

Türkiye’nin en sıcak ve ürün çeşitliliği bakımından en üst sıralarda yer alan Aydın’da mutfaklar kışa hazırlanırken, balkonlar ve teraslarda renkli görüntüler oluştu.

Soğuktan da sıcaktan da sonuna kadar faydalanmasını bilen Aydınlılar kış hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sofralarında doğal ürünleri tercih eden Aydınlıların balkon ve teraslarda güneşlenmeye bıraktıkları salçalık domatesler, dolmalık patlıcan ve biberler ile çeşitli meyveler rengarenk görüntüler oluşturuyor. Ev yapımı salça, tarhana, dolmalık patlıcan, kış sofraları için konserveler zahmetli olsa da doğal olduğu ve kış aylarında kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünlerin kendi el emeği ile üretilen ürünler kadar güzel olamayacağını belirten Aydınlılar hummalı bir şekilde kışa hazırlıyor. Eşi ile birlikte kış hazırlığı yapan Halil İbrahim Hanaylı, "Şimdi her şeyin fabrikasyonu çıktı. Ev yapımı yiyeceklerin tadı unutulmaya başlandı. Ancak insanın kendi yiyeceğini kendisinin yapması daha güzel oluyor. Kendi yiyeceğimizi kendimiz hazırladığımızda daha çok tat alıyoruz, ailemize ve çevremizdekiler de daha sağlıklı yiyecekler yediriyoruz" diye konuştu.