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Aydın’da KBRN eğitimi yapıldı

AYDIN’DA KBRN EĞİTİMİ YAPILDI

AYDIN 21.09.2020, 10:20
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Aydın’da KBRN eğitimi yapıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikeler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görev yapan personele yönelik Tıbbi KBRN Farkındalık Eğitimi ve Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Yaklaşım Eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimlerde eğitmenler Uzman Mehmet Yılmaz ve Dr. Burak Görür tarafından 3 grup halinde 51 katılımcıya bilgilendirmede bulunuldu.

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