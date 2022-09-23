Aydın’da kaçak avcılara yönelik denetimler sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam ederken kurallara uymadığı tespit edilen avcılar hakkında idari işlem uygulanıyor.

DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yandan yaban hayatının korunması için çaba gösterirken, bir yandan da kaçak avlanan avcılara göz açtırmıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 20 Ağustos’ta başlayan av sezonu sonrasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uygun avlanma yapmadığı tespit edilen avcılara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nu çerçevesinde idari işlem işlem uygulanıyor.

DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Av Koruma-Kontrol faaliyetlerimiz çerçevesinde, tüm avlaklarda rutin denetim ve ihbar değerlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Yasadışı avcılık ile ilgili ihbarlarınızı 112 veya 0256 213 01 03 nolu telefondan görevli personelimize bildirebilirsiniz" ifadelerini kullanıldı.

Yaban hayatının korunması için kaçak avlanmaya karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.