Aydın’da iş yerine dalan araç kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Aydın’ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkarak iş yerine dalan aracın ortalığı savaş alanına çevirdiği kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Çarşı Mahallesi’nde 19 Ocak tarihinde gece saatlerinde meydana gelen kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre R.Ö. idaresindeki 09 U 7329 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, bölgede bulunan bir iş yerine daldı. Çarpmanın ardından yola savrulan aracın sürücüsü R.Ö. kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, şans eseri iş yerinde kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu görülen aracın bir anda kontrolden çıkarak, iş yerine çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer alıyor.