Aydın’da helyum gazı ile dolum yapılan bir evde yangın çıktı

Aydın Efeler ilçe merkezinde helyum gazı ile balon ve düğün süsü şişirilen bir evde yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm evi sardı. Yangında yaralıların olduğu bildirilirken ekipler yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi.

Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde oturulmayan ancak iş yeri olarak kullanıldığı öğrenilen müstakil ikametteki yangının helyum gazı ile balon ve düğün süsü şişirildiği esnada elektrik kontağının kısa devre yağması ve yanıcı maddelerin tutuşması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Yangın sırasında binada bulunan 3 kişiden birinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’ne bağlı ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu arada yanan evden zaman zaman patlama sesleri yükseliyor.