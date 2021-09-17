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Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Aydın’da hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

AYDIN 17.09.2021, 09:48
Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Aydın’da hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Aydın’da son iki günde bazı bölgelerde görülen yerel yağışların ardından hava sıcaklıkları yarın itibaren yükseliş eğilimine girecek. Aydın’da havanın önümüzdeki beş gün boyunca parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklık değerleri ise 37 derecelere ulaşacak. Uzmanlar artan hava sıcaklıkları ile birlikte ısı değişimlerinin mevsimsel hastalıklara davetiye çıkardığını belirterek, vatandaşlara bu konuda uyarıda bulundu.

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