Aydın’da haftasonu kısıtlaması kaldırıldı

Kabine Toplantısının ardından kontrollü normalleşme süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orta ve düşük riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Covid-19 ile mücadele kapsamında toplantıda alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili de müjdeyi verdi. Haftasonu sokağa çıkma yasağının orta ve düşük riskli illerde kaldırıldığını ifade eden Erdoğan; “Söz verdiğimiz şekilde bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Salgın tedbirlerine ne kadar riayet edilirse illerin normalleşme süreci de o kadar hızlı olacaktır, aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişletebilir. Bugünkü kabine toplantımızda normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı hususunu kapsamlı şekilde görüştük. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli iller de bir müddet daha devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam edecek” dedi.

“Aydın’da neler olacak?”

Vaka sayılarına göre illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubu olarak sınıflandırılmasının ardından Aydın ise orta seviye sarı renkli risk grubunda yer aldı. Sağlık Bakanlığınca açıklanan risk haritasına göre sarı renkli orta riskli kategoride yer alan Aydın’da da Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılacak açıklamanın ardından kontrollü normalleşme süreci başlamış olacak. Risk haritası ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır” dedi.