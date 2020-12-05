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Aydın’da eğitim camiasını yasa boğan ölüm

Aydın İl Milli Eğitim müdür yardımcılığından emekli İlker Köse yakalandığı Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.

AYDIN 05.12.2020, 01:15
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Aydın’da eğitim camiasını yasa boğan ölüm
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Aydın İl Milli Eğitim müdür yardımcılığından emekli İlker Köse yakalandığı Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Milli Eğitim müdür yardımcılığından emekli İlker Köse, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan Korona virüs testi pozitif çıkan Köse tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Köse hayata gözlerini yumdu. Beden Eğitimi öğretmeni Köse’nin cenazesi Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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